Netflix waarschuwt gebruikers die accounts van anderen gebruiken

Netflix is een test begonnen waarbij het gebruikers waarschuwt die accounts van anderen gebruiken om films en series van de streamingdienst te bekijken. Op Twitter, Reddit en Hacker News maken meerdere Netflix-gebruikers melding van de waarschuwing.

Daarin stelt Netflix dat als de gebruiker niet bij de eigenaar van het account in huis woont, er een eigen account nodig is om te kunnen blijven kijken. Gebruikers kunnen vervolgens kiezen om het account te verifiëren of dit later te doen. Kiest men voor de optie om de verificatie later uit te voeren, dan kan men blijven kijken zonder dat de waarschuwing een tweede keer verschijnt.

Abonnees kunnen vaak vanaf één account meerdere streams bekijken. Twee jaar geleden ging het bericht rond dat Netflix het delen van wachtwoorden wilden gaan aanpakken. Eerder had de streamingdienst nog laten weten dat het delen van wachtwoorden iets is waar het bedrijf mee moest leren leven, aangezien het ook vaak legitiem gebeurt, bijvoorbeeld tussen partners en kinderen.

Netflix zou deze tolerante houding vanwege de misgelopen inkomsten mogelijk gaan veranderen. Zo maakte chief product officer Greg Peters in 2019 nog bekend dat er naar de situatie werd gekeken en er naar een "consumentvriendelijke" oplossing zou worden gezocht.