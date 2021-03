Grapperhaus gaat in gesprek over aftapverplichting voor WhatsApp

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat deze maand nog in gesprek met privacyorganisaties over het onderzoek naar een aftapverplichting voor WhatsApp en andere Over The Top-communicatiediensten (OTT). Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

WhatsApp, Telegram, Signal en andere chatdiensten kennen op dit moment geen aftapverplichting en zijn daarmee niet aftapbaar voor opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. "Deze verplichting zou betekenen dat OTT-diensten dezelfde inrichtings- en medewerkingsverplichtingen krijgen als telecommunicatiediensten", stelt Grapperhaus. Volgens de minister is het onderscheppen van communicatie een belangrijke bevoegdheid in de opsporing van zware en of ernstige criminaliteit en de bescherming van de nationale veiligheid.

Daarbij moet ernaar verschillende belangen worden gekeken, zoals de bescherming van fundamentele rechten van privacy en het communicatiegeheim, maar ook de belangen van opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, merkt Grapperhaus op. "We moeten een oplossing vinden die de bovengenoemde belangen tegelijkertijd waarborgt alsook in evenwicht brengt."

Onlangs werd bekend dat de overheid aan een plan werkt voor het verzwakken van encryptie. Zowel D66 als een coalitie van privacyorganisaties en experts riepen de overheid op om hiermee te stoppen. "Om mogelijke misverstanden te voorkomen over ons onderzoek ben ik voornemens om nog deze maand in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de organisaties die hun zorgen hebben geuit", laat de minister daarop weten.

Afsluitend stelt Grapperhaus in zijn brief dat het kabinet zorgvuldig vorm geeft aan het onderzoek naar een aftapverplichting voor OTT-communicatiediensten. "Ik benadruk dat door dit demissionaire kabinet geen onomkeerbare stappen worden gezet", laat de minister weten, die tevens wijst naar de verklaring van de Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen te zoeken naar proportionele technische oplossingen voor de rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs.