Belgische politie roept gebruikers SKY ECC-telefoons op zich te melden

De Belgische politie heeft Belgische personen en bedrijven die telefoons van het bedrijf SKY ECC voor legitieme doeleinden gebruikten gevraagd zich te melden. De data van deze gebruikers is op bevel van de Franse onderzoeksrechter afgeluisterd, zo laat de Federale politie op de eigen website weten.

"Aan personen en bedrijven die voor legitieme doeleinden gebruik zouden hebben gemaakt van de diensten van SKY ECC wordt gevraagd zich te melden bij de politie. De verzamelde data zullen na verificatie door de onderzoeksrechter worden veilig gesteld en niet langer onderwerp uitmaken van verder politioneel onderzoek. Dit tot bescherming van de privacy", aldus de oproep.

De Belgische privacyexpert Matthias Dobbelaere-Welvaert is niet over de werkwijze van de Belgische politie te spreken. "Er zijn eigenlijk twee problemen", zegt Dobbelaere-Welvaert tegenover VRT NWS. "De eerste vraag is of dit onderzoek kan plaatsvinden op de manier waarop het gebeurd is. Kan de politie dit doen? Dat kan alleen onder heel precieze omstandigheden én de data van mensen die onschuldig zijn moeten meteen uit het onderzoek." Daarnaast ziet hij ook een tweede probleem. "Het feit dat iedereen die braaf geweest is, dat moet komen zeggen, is niet echt de manier waarop een onderzoek moet lopen. Het is de omgekeerde wereld."

"Het Hof van Justitie heeft recent geoordeeld dat men bij onderzoeken naar zware criminaliteit de gegevens van onschuldige burgers meteen moet verwijderen of anonimiseren. En wat de politie hier zegt in een oproep dat als je onschuldig bent je dat eerst moet komen bewijzen, wat door de onderzoekersrechter geverifieerd moet worden, waarna pas de gegevens worden verwijderd. Dat kan natuurlijk absoluut niet", vertelde de privacyexpert in een reactie aan de Belgische Radio 1.

De Belgische, Franse en Nederlandse autoriteiten wisten 1 miljard versleutelde berichten die via de berichtendienst van SKY ECC werden uitgewisseld te onderscheppen, waarvan de helft is ontsleuteld, aldus de Belgische politie. Naar aanleiding van de onderschepte berichten vond er deze week een grootschalige politie-operatie in België, Frankrijk en Nederland plaats. De Belgische politie doorzocht daarbij meer dan tweehonderd woningen en hield 48 personen aan.