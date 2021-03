D66 en GroenLinks willen opheldering over datadelen tussen CBS en T-Mobile

D66 en GroenLinks willen opheldering over het delen van gegevens tussen T-Mobile en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). NRC meldde gisteren dat de telecomprovider locatiegegevens van klanten met het CBS deelde. Aanleiding voor D66-Kamerlid Verhoeven en GroenLinks-Kamerlid Buitenweg om vragen te stellen aan demissionair minister voor Rechtsbescherming Dekker, demissionair minister van Economische Zaken Van 't Wout en demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Keijzer.

T-Mobile stelt in een verklaring dat het vanaf september 2017 tot en met december 2019 gegevens met het CBS deelde. "In het belang van de bescherming van privacy van klanten, ging het hier niet om individuele persoonsgegevens maar om geanonimiseerde en geaggregeerde bewegingspatronen die het mogelijk maakt te tellen hoeveel apparaten (altijd met een minimum aantal van 15) zich op een bepaald moment binnen het bereik van een bepaalde zendmast bevonden", aldus de provider, die opmerkt dat er alleen toegang is verkregen tot gepseudonimiseerde gegevens.

"Het CBS heeft geen toegang gehad tot individuele gegevens van personen en heeft nooit de intentie mensen te kunnen of willen volgen. De gegevens waar het om gaat geven bovendien geen exacte plaatsbepaling aan", stelt het CBS in een reactie. Het CBS had alle mobiele providers in Nederland gevraagd om aan de proef deel te nemen. Alleen T-Mobile had op dat moment interesse.

Het kabinet moet nu opheldering over de datadeal geven. "In hoeverre zijn dergelijke verkeers- en factureringsgegevens te beschouwen als anonieme datasets?", vraagt Buitenweg. De bewindslieden moeten daarnaast laten weten welke definitie ze hanteren van gepseudonimiseerde persoonsgegevens in dit verband. "Zijn gegevens van telecommunicatieverkeer waaruit enkel de unieke IMSI-nummers zijn verwijderd nog steeds persoonsgegevens, of niet?", zo vraagt het GroenLinks-Kamerlid.

Buitenweg wil ook weten of het klopt dat het CBS in regulier overleg met de toezichthouders heeft verzwegen toegang te hebben gehad tot niet-geanonimiseerde locatiedata van T-Mobile klanten en wat de bewindslieden hiervan vinden. "Hoe is het mogelijk dat niemand hierover aan de bel heeft getrokken? Bent u bereid om een extern onderzoek te starten naar de wijze waarop het CBS omgaat met privacy-vraagstukken?", vraagt het GroenLinks-Kamerlid verder.

Naast GroenLinks wil ook D66 duidelijkheid over de datadeal. "Wist u dat het CBS op grote schaal werkte met direct en indirect herleidbare locatiegegevens van miljoenen burgers? Wat heeft u gedaan met signalen en zorgen dat het verzamelen van data via T-Mobile strijdig was met privacywetgeving? Wanneer zijn de eerste stappen ondernomen?", vraagt Kamerlid Verhoeven.

Hij wil ook van de bewindslieden weten of zij de zorgen van de Autoriteit Persoonsgegevens delen dat met zulke zeer grote datasets het risico bestaat dat met het combineren van de locatiegegevens achterhaald kan worden wie bij welke locatiegegevens hoort en het risico bestaat dat er een surveillancemaatschappij wordt opgetuigd. De bewindslieden hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.