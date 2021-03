Google dicht opnieuw actief aangevallen zerodaylek in Chrome

Google heeft voor de tweede keer in nog geen twee weken tijd een zerodaylek in Chrome gedicht dat actief is aangevallen voordat de beveiligingsupdate beschikbaar was. Het is al de derde zeroday-aanval op Chrome-gebruikers van dit jaar. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-21193, bevindt zich in de Blink-browserengine die Chrome gebruikt voor het weergeven van webcontent.

De impact van de kwetsbaarheid is als "high" beoordeeld. Het gaat in dit geval om lekken waardoor een aanvaller code binnen de context van de browser kan uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Het beveiligingslek is op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem.

Details over de waargenomen aanvallen, zoals het aantal slachtoffers, wanneer de aanvallen plaatsvonden en hoe, zijn niet door Google gegeven. Gebruikers krijgen het advies om te updaten naar Google Chrome 89.0.4389.90, die beschikbaar is voor Linux, macOS en Windows. Dit zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Microsoft Edge Chromium is net als Chrome op de Chromium-browser gebaseerd. Naar verwachting zal Microsoft snel met een update voor de eigen browser komen.

Op 4 februari en 2 maart van dit jaar kwam Google ook al met beveiligingsupdates voor actief aangevallen zerodaylekken in Chrome. Vorig jaar werden voor zover bekend in totaal zes zerodaylekken tegen gebruikers van Google Chrome ingezet.