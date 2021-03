CDA wil weten van hoeveel T-Mobile-klanten data is gedeeld met CBS

Na D66 en GroenLinks heeft ook het CDA Kamervragen gesteld over het delen van gegevens tussen T-Mobile en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De partij wil onder andere van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken weten van hoeveel klanten de data naar het CBS is gegaan.

Vorige week werd bekend dat de telecomprovider vanaf september 2017 tot en met december 2019 locatiegegevens van klanten met het CBS deelde. Het CBS had alle mobiele providers in Nederland gevraagd om aan een proef met het delen van data deel te nemen. Alleen T-Mobile had op dat moment interesse.

"Het ging hier niet om individuele persoonsgegevens maar om geanonimiseerde en geaggregeerde bewegingspatronen die het mogelijk maakt te tellen hoeveel apparaten (altijd met een minimum aantal van 15) zich op een bepaald moment binnen het bereik van een bepaalde zendmast bevonden", aldus de provider, die benadrukte dat er alleen toegang is verkregen tot gepseudonimiseerde gegevens.

Het nieuws zorgt voor de nodige vragen in de Tweede Kamer, nu ook het CDA vragen heeft gesteld. "Welke afspraken hebben het CBS en T-Mobile gemaakt over het uitwisselen van datasets? Kunt u de Kamer, desnoods vertrouwelijk, inzage geven in de documenten waarin deze afspraken en bijbehorende voorwaarden zijn vastgelegd?", vraagt CDA-Kamerlid Van den Berg.

Zij wil ook van de staatssecretaris weten van hoeveel mobiele klanten van T-Mobile, en eventuele andere telecomproviders, gegevens zijn uitgewisseld. "Is het juist dat deze klanten hiervan niet op de hoogte zijn? In hoeverre is dit toegestaan?", vraagt het Kamerlid verder.

Keijzer moet ook duidelijk maken waarom voor een dergelijke uitwisseling van gegevens in het kader van een pilot-project geen toestemming nodig zou zijn, terwijl voor een vergelijkbaar initiatief in het kader van coronabestrijding parlementaire goedkeuring gevraagd zou worden. Tevens moet de staatssecretaris laten weten sinds wanneer ze van de datadeal op de hoogte is en welke acties ze tot nu toe heeft ondernomen. Keijzer heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.