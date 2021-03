Betaalgegevens klanten WeLeakInfo gelekt door verlopen domeinnaam

Betaalgegevens van 24.000 klanten van WeLeakInfo.com, een website die tegen betaling toegang bood tot gelekte en gestolen wachtwoorden, zijn door een verlopen domeinnaam op internet terechtgekomen. De website werd vorig jaar door de FBI uit de lucht gehaald en de domeinnaam in beslag genomen.

Bij de operatie tegen de website waren het Britse National Crime Agency, de FBI, het Duitse Bundeskriminalamt en de Nederlandse politie betrokken. Het cybercrimeteam Oost-Nederland hield vorig jaar januari een 22-jarige man uit Arnhem aan. Volgens de politie was hij betrokken bij het bezitten en aanbieden van gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden en faciliteerde hij cybercrime. In de woning van de verdachte werd apparatuur aangetroffen waar WeLeakInfo van gebruikmaakte.

Het betalen bij WeLeakInfo kon via PayPal, Bitcoin en betaaldienst Stripe. Naast WeLeakInfo.com nam de FBI ook de domeinnaam in beslag die werd gebruikt voor de afhandeling van e-mails en betalingen. De Amerikaanse opsporingsdienst liet de domeinnaam echter verlopen, waardoor iemand anders die kon registreren. Deze persoon kon na de registratie van het domein een wachtwoordreset bij betaaldienst Stripe uitvoeren.

Vervolgens resette deze persoon het wachtwoord en kreeg zo toegang tot Stripe-account van WeLeakInfo. Dit account bevatte nog altijd de betaalgegevens van WeLeakInfo-klanten die via Stripe hadden betaald. Het gaat om gedeeltelijke creditcardgegevens, e-mailadressen, volledige namen, ip-adressen, browser user-agent, fysieke adresgegevens, telefoonnummers en bedrag. Gegevens van klanten die via PayPal of Bitcoin betaalden zitten niet tussen de gelekte data. Dat blijkt uit een analyse van securitybedrijf Flashpoint waar it-journalist Brian Krebs over bericht.