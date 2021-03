Internet Exchanges gaan samen nieuwe route serversoftware ontwikkelen

De vier grootste internet exchanges ter wereld, AMS-IX, DE-CIX, LINX, en Netnod, gaan samen nieuwe route serversoftware ontwikkelen zodat men niet afhankelijk is van een beperkt softwareaanbod. Een route server zorgt ervoor dat op de exchange aangesloten netwerken weten welke IP-verkeersroutes andere netwerken op de exchange aanbieden en stelt een netwerk zo in staat het eigen IP-verkeer efficiënt te routeren.

Een route server is met name handig voor netwerken die voor het eerst op een exchange worden aangesloten. Door van de route server gebruik te maken kan een nieuwkomer vrijwel meteen beginnen met het uitwisselen van IP-verkeer, zonder eerst allerlei afspraken met andere partijen te hoeven maken. Voor bestaande partijen betekent het ook dat nieuwkomers automatisch zichtbaar worden en "meedoen".

Er is echter weinig verschillende software voor route servers beschikbaar. Op de schaal van een knooppunt zoals AMS-IX is er enkel de BIRD Internet Routing Daemon. De verschillende internet exchanges gaan daarom samenwerken in de Stichting Route Server Support (RSSF) om voor meer route serversoftware te zorgen. Dit moet voorkomen dat de exchanges afhankelijk zijn van één type technologie. De RSSF gaat de nieuwe route serversoftware bouwen op basis van OpenBSD’s OpenBGPD.