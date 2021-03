LastPass voert beperking gratis versie wachtwoordmanager door

LastPass heeft de aangekondigde beperking van de gratis versie van de wachtwoordmanager doorgevoerd. Gebruikers van deze versie kunnen de wachtwoordmanager voortaan op nog maar één type apparaat gebruiken. Een maatregel die bij tal van gebruikers verkeerd is gevallen. Op Twitter zijn tal van berichten te vinden van gebruikers die op een andere wachtwoordmanager zijn overgestapt.

Het gebruik van LastPass Free is voortaan alleen nog mogelijk op of alleen computers of alleen mobiele apparaten. Voorheen konden gebruikers van de gratis versie die zowel op bijvoorbeeld hun laptop én smartphone gebruiken. Het blijft wel mogelijk om de gratis versie op meerdere apparaten van één type te gebruiken. Zo is de wachtwoordmanager bijvoorbeeld op meerdere telefoons, smartwatches en tablets te gebruiken. In dit geval zal ervoor gebruik op laptop of desktop moeten worden betaald en vice versa.

De eerste login van LastPass Free-gebruikers vanaf vandaag zal bepalen wat het actieve type apparaat wordt. Gebruikers hebben vervolgens drie pogingen om van het type apparaat te veranderen. Daarnaast zal LastPass ook de ondersteuning aan gratis gebruikers gaan beperken. Op dit moment kunnen die gebruikmaken van het supportcenter en e-mailondersteuning. Vanaf 17 mei zal de ondersteuning zijn beperkt tot supportartikelen en de community.

Terwijl LastPass een beperking van de gratis wachtwoordmanager doorvoert laat Dropbox weten dat het een beperkte versie van de wachtwoordmanager "Dropbox Passwords" vanaf begin april beschikbaar maakt voor gebruikers met een gratis Dropbox-account. Gebruikers kunnen met deze beperkte versie vijftig wachtwoorden opslaan en die vanaf drie verschillende apparaten benaderen.