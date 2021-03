OM eist 21 maanden gevangenisstraf voor internetoplichting

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 23-jarige man uit Vlodrop, die wordt verdacht van het oplichten van tientallen mensen en bedrijven, een gevangenisstraf van 21 maanden geëist, waarvan zeven voorwaardelijk. De man zou van 2013 tot en met 2016 kaartjes voor voetbalwedstrijden hebben verkocht zonder die ooit te leveren.

Ook liet hij mensen op een "wedstrijdgedragen" voetbalshirt bieden waarbij de opbrengst naar het goede doel zou gaan. Dit goede doel was de verdachte zelf, aldus het OM. Zeker 35 mensen werden op deze manier opgelicht. De man heeft voor deze feiten in 2016 drie maanden in voorlopige hechtenis gezeten. Begin december 2016 besloot de rechter de hechtenis van de verdachte te schorsen, waarop hij op vrije voeten kwam.

Nog voor het einde van dat jaar gaat de man volgens het OM opnieuw de fout in als hij een jonge vrouw stalkt en haar en mensen om haar heen bedreigt. Daarnaast zou hij in 2017 meerdere personen en bedrijven hebben opgelicht. Zo "koopt" hij een auto bij een autobedrijf zonder te betalen en misleidt de eigenaar door te doen alsof het geld is overgemaakt.

Naast de gevangenisstraf eist de officier van justitie een contact- en gebiedsverbod om het slachtoffer van stalking en haar vader te beschermen. Ook moet de verdachte de diverse slachtoffers van oplichtingen en andere feiten ruim 15.000 euro terugbetalen. Bij het eisen van de gevangenisstraf is rekening gehouden met het feit dat de zaken al enkele jaren oud zijn en de verdachte in de tussentijd in andere zaken in binnen- en buitenland is veroordeeld. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.