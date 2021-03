Franse privacytoezichthouder start onderzoek naar Clubhouse

De Franse privacytoezichthouder CNIL is een onderzoek naar Clubhouse gestart om te zien of de app wel aan de AVG voldoet. Clubhouse is een "audiochat" app waarmee gebruikers live gesprekken kunnen voeren en bijwonen. CNIL ontving een privacyklacht over de app. Vervolgens werd er een onderzoek ingesteld dat al snel uitwees dat het bedrijf achter de app geen vestiging in de Europese Unie heeft.

Het onderzoek moet nu bevestigen dat de AVG van toepassing op het bedrijf is en wordt nageleefd. Blijkt dat het bedrijf zich niet aan de AVG houdt dan kan CNIL handhavend optreden. Daarnaast gaat er een petitie rond die al meer dan tienduizend keer is ondertekend en CNIL wijst op vermeende privacyovertredingen van de Clubhouse-app. Eerder legde de Franse privacywaakhond Google nog een boete op van 50 miljoen euro wegens het overtreden van de AVG.