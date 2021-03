Amerikaanse overheid lanceert taskforce voor aanpak Exchange-lekken

De Amerikaanse overheid is een taskforce gestart die zich gaat bezighouden met de aanpak van de Exchange-kwetsbaarheden. De Unified Coordination Group (UCG) bestaat uit medewekers van de FBI, het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en het Office of the Director of National Intelligence (ODNI) en wordt ondersteund door de geheime dienst NSA.

De taskforce moet voor een overheidsbrede reactie op de Exchange-lekken zorgen en hoe hiermee moet worden omgegaan. Tijdens het eerste overleg van de taskforce gisteren werd gesproken over het aantal ongepatchte systemen, het grootschalige misbruik dat plaatsvindt en manieren om samen te werken bij de incidentrespons, waaronder methodes voor het volgen van de situatie.

"De kosten van cyberincidentrespons drukken met name zwaar op kleine bedrijven. Vandaar dat we Microsoft hebben gevraagd om kleine bedrijven te helpen met een eenvoudige oplossing voor dit incident", zo laat Jen Psaki weten, persvoorlichter van het Witte Huis.

Microsoft kwam vorige week met "Exchange On-Premises Mitigation Tool" die Exchange-servers met één muisklik beschermt en opschoont. Het Witte Huis roept alle bedrijven en organisaties op die hun Exchange-servers nog niet hebben gepatcht en gescand om de gratis tool van Microsoft uit te voeren.