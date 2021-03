Weens bedrijf lekt uitslagen 136.000 coronatests via IDOR-kwetsbaarheid

Een Weens bedrijf heeft via een IDOR-kwetsbaarheid de uitslagen van 136.000 coronatests gelekt. Alleen het aanpassen van een getal in de adresbalk van de browser was voldoende om naam, adresgegevens, geboortedatum, identiteitsnummer en uitslag van 136.000 coronatests te zien, afgenomen bij 80.000 mensen in Duitsland en Oostenrijk. Dat laat de Duitse hackersclub Chaos Computer Club (CCC) weten.

Het Weense bedrijf Medicus.ai biedt een platform genaamd Safeplay voor het online maken van afspraken bij coronatestcentra en het bekijken van uitslagen. De software van Medicus.ai wordt in meer dan honderd testcentra in Duitsland en Oostenrijk gebruikt. Mensen die zich bij deze testcentra hebben laten testen kunnen een account aanmaken om hun uitslag via de online applicatie van Medicus te bekijken.

De url van de testuitslag bevat een nummer van de afgenomen test. Door dit getal in de adresbalk aan te passen konden de uitslagen van andere personen worden ingezien. Er was geen authenticatie vereist, zo ontdekten onderzoekers van de Chaos Computer Club. Het gaat hier om een Insecure direct object references (IDOR)-kwetsbaarheid. Deze beveiligingslekken doen zich voor wanneer een webapplicatie of API een identifier gebruikt om een object in een database op te vragen zonder authenticatie of andere vorm van toegangscontrole.

Ondanks de eenvoud van deze kwetsbaarheid komt die nog altijd geregeld voor. Zo kreeg de Infectieradar van het RIVM met een IDOR-kwetsbaarheid te maken waardoor vertrouwelijke gegevens van deelnemers voor derden toegankelijk waren. Ook de webwinkel van Blokker lekte op deze manier klantgegevens.

Dashboard

Tevens ontdekten de onderzoekers dat via een dashboard, dat voor elk aangemaakt account toegankelijk was, kon worden gezien wanneer erin een testcentra een coronatest was uitgevoerd en wat het resultaat was. Aan de hand hiervan kon een url worden afgeleid van een afbeelding met onder andere de foto van de teststrip waarop het resultaat stond. Op verschillende van deze foto's waren ook de namen van patiënten te zien, meldt de CCC.

Medicus.ai heeft de problemen inmiddels verholpen en zegt dat er geen misbruik van de kwetsbaarheden is gemaakt. Iets wat volgens de CCC niet onafhankelijk valt te verifiëren. Daarnaast claimt het Weense bedrijf dat het alle slachtoffers van het datalek heeft gewaarschuwd, maar de CCC zegt dergelijke meldingen niet te hebben ontvangen.