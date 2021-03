Versleutelde berichtendienst Sky schakelt communicatieplatform uit

Versleutelde berichtendienst Sky heeft het eigen communicatieplatform uitgeschakeld. Daarnaast is de website van het bedrijf door de FBI in beslag genomen. Sky bood klanten telefoons zonder gps, camera en microfoon. Via de Sky-software konden gebruikers versleuteld met elkaar communiceren.

Bij een internationale operatie van de Belgische, Franse en Nederlandse autoriteiten werden 1 miljard versleutelde berichten die Sky-gebruikers uitwisselden onderschept. De helft daarvan kon worden ontsleuteld, wat tot tientallen aanhoudingen en doorzoekingen leidde. Vorige week werd de directeur van Sky door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd wegens het faciliteren van de internationale drugshandel.

Nu blijkt dat Sky het onderliggende communicatieplatform heeft uitgeschakeld, nadat het bedrijf door BlackBerry werd afgesloten. BlackBerry verzorgde diensten aan Sky. "Helaas heeft BlackBerry onze UEM-diensten uitgeschakeld", aldus een bericht van twee Sky-resellers waarover Vice Magazine bericht. BlackBerry's United Endpoint Manager service is een oplossing waarmee organisaties hun toestellen kunnen beheren, door bijvoorbeeld bepaalde updates of apps uit te rollen.

Volgens Sky is de communicatie van gebruikers niet in gevaar geweest, maar bestaat het risico dat de autoriteiten via UEM gecompromitteerde apps onder gebruikers uitrollen. Uit voorzorg is daarom besloten het platform uit te schakelen. Daarnaast toont de website van Sky nu een melding dat die door de FBI in beslag is genomen.