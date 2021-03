42 maanden cel voor zeer actieve Nederlandse cybercrimineel

De Rechtbank Noord-Nederland heeft een 22-jarige man die zich schuldig maakte aan WhatsAppfraude, sms-phishing, internetoplichting via Marktplaats, computervredebreuk en betrokken was bij de grootste phishingzaak in de Nederlandse geschiedenis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden. Ook moet de man een bedrag van 38.000 euro terugbetalen.

De verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, maakte zich aan een scala van cyberdelicten schuldig. Zo voerde hij phishingaanvallen uit op Marktplaats-gebruikers. Tegenover deze gebruikers deed hij zich voor als potentiële koper. Ter verificatie moesten slachtoffers een cent overmaken. Het betaalverzoek wees echter naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers hier invulden kreeg de man toegang tot hun rekening. Op de computer van de verdachte werden ook lijsten met inloggegevens van gecompromitteerde Marktplaats- en e-mailaccounts aangetroffen.

Verder verstuurde de man honderden sms-berichten die van de Belastingdienst en zorgverzekeraar Menzis afkomstig leken en waarin werd verzocht om een openstaande rekening te betalen. In het geval van de zogenaamde Belastingdienst-berichten probeerde de verdachte slachtoffers geld afhandig te maken. De malafide Menzis-berichten wezen naar een phishingsite.

De rechter achtte het ook bewezen dat de man meerdere mensen door middel van WhatsAppfraude heeft opgelicht. Hij deed zich voor als een bekende of familielid van de slachtoffers die zo "aanzienlijke bedragen" verloren, aldus de rechter.

Phishingzaak

Tevens speelde de man ook nog een rol in een zaak waarbij via één phishingaanval 1,1 miljoen euro werd gestolen. Het was ook deze zaak waardoor de verdachte in het vizier van justitie kwam. Een Noord-Nederlandse ondernemer ontving in 2019 op zijn telefoon een sms-bericht dat van zijn bank afkomstig leek en meldde dat zijn bankpas was verlopen.

Om een nieuwe bankpas te krijgen moest de man zijn oude pas opsturen, wat hij ook deed. Daarnaast logde hij in op een phishingsite waar hij zijn gegevens invulde. Vervolgens werd er in één nacht 1,1 miljoen euro van zijn bankrekening naar 89 verschillende bankrekeningen overgemaakt. Volgens de rechter staat vast dat de verdachte betrokken was bij het witwassen van "aanzienlijke geldbedragen" van deze buit. De totale financiële schade die de man met zijn handelen veroorzaakte bedraagt ruim 50.000 euro.

Straf

"Verdachte heeft planmatig en geraffineerd schade toegebracht aan een groot aantal slachtoffers, waarbij hij hen ruim 50.000 euro afhandig heeft gemaakt. De impact van zulke computercriminaliteit is groot", liet de rechter weten. Gezien de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, die al eerder was veroordeeld voor vermogensdelicten, wordt het recidiverisico hoog ingeschat. "Gelet op de ernst van de feiten en de straffen die rechtbanken in soortgelijke zaken opleggen, acht de rechtbank de oplegging van een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf aangewezen", aldus de rechter, die tot een gevangenisstraf van 42 maanden kwam.