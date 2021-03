Knops: belangrijk dat overheid oefent met cybersecurity-incidenten

Doordat de samenleving steeds meer afhankelijk is van digitale processen is het belangrijk dat de overheid oefent met cybersecurity-incidenten, zo stelt demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. Volgens de bewindsman hebben incidenten rondom de Citrix-software vorig jaar en de ransomware-aanvallen op de gemeenten Hof van Twente, Lochem en de Universiteit van Maastricht laten zien dat de afhankelijkheid van digitale dienstverlening en systemen de samenleving kwetsbaar maakt.

"Technologie en de bijbehorende bedreigingen lijken zich sneller te ontwikkelen dan dat organisaties adequate beheersmaatregelen kunnen inrichten. Hierbij is het besef gekomen dat men meer en meer moet accepteren dat cyberincidenten niet altijd te voorkomen zijn, maar dat men beter in staat moet zijn deze incidenten te detecteren en beter moet kunnen ingrijpen om de gevolgen te beperken", stelt Knops.

De staatssecretaris laat in een Kamerbrief over de informatieveiligheid bij de overheid weten dat hij in zijn beleid steeds meer inzet op het oefenen met cybersecurity-incidenten bij de systemen van overheden en op crisisbeheersing. "Bij de uitvoering van deze trajecten ben ik, samen met de medeoverheden, steeds kritisch blijven kijken of we het goede doen, en wat er beter kan en moet."

Volgens Knops zijn we als samenleving afhankelijk van digitale middelen en zien we een permanente digitale dreiging die de komende jaren zal blijven groeien. "Stilzitten is om die reden geen optie; als overheid moeten we onszelf scherp houden en onze inzet blijven aanscherpen op basis van voortschrijdend inzicht", aldus de bewindsman, die toevoegt dat informatieveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele publieke sector is en permanente aandacht voor de risico’s nodig blijft.