Jaar cel voor man die websites met gestolen klantgegevens afperste

Een 22-jarige man uit Cyprus is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een dag wegens het afpersen van websites met gestolen klantgegevens. Tevens doet de Cyprioot afstand van 389.000 dollar en 70.000 euro dat naar de Amerikaanse overheid gaat en betaalt hij slachtoffers van zijn aanvallen een schadevergoeding van 600.000 dollar.

De man had de primeur om als eerste Cyprioot in de geschiedenis vanuit Cyprus aan de Verenigde Staten te worden uitgeleverd. Hij wist van oktober 2014 tot mei 2017 samen met verschillende handlangers persoonlijke informatie uit klantendatabases van websites te stelen, met als doel het afpersen van deze websites.

Als de websites niet betaalden dreigde hij de gestolen informatie te lekken. De getroffen websites betaalden zo'n 57.000 dollar om het openbaar maken van de informatie te voorkomen. Twee van de slachtoffers waren daarnaast meer dan 530.000 dollar kwijt aan herstelkosten. Meerdere Amerikaanse websites werden slachtoffer van de man.

Tevens wist hij in te breken op de website Ripoff Report. Via deze website kunnen gebruikers klagen over bedrijven en personen. Via een bruteforce-aanval zou de Cypriotische man toegang tot het account van een medewerker hebben gekregen, waarmee hij de database van de website kon benaderen. Vervolgens bood hij tegen betaling aan om negatieve recensies van personen en bedrijven te verwijderen.