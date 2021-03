EU-privacytoezichthouders niet tevreden met voorstel ePrivacy Verordening

De privacytoezichthouders van de Europese Unie, verenigd in in de European Data Protection Board (EDPB), zijn niet tevreden met het huidige voorstel voor de ePrivacy Verordening en hebben verschillende verbeterpunten aangedragen, waaronder het niet afzwakken van encryptie.

De ePrivacy Verordening is een aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gaat specifiek over de gegevensbescherming rond elektronische communicatie. Er wordt al jaren over de ePrivacy Verordening onderhandeld. De EDPB is blij dat de wet er komt, maar stelt dat die het beschermingsniveau van persoonsgegevens voor Europeanen niet mag verlagen. Daarnaast moet die volledig in lijn zijn met de AVG.

De privacytoezichthouders hebben echter zorgen over het huidige voorstel en hebben in een gezamenlijke verklaring een aantal verbeterpunten aangedragen (pdf). Zo vindt de EDPB dat de ePrivacy Verordening cookiewalls moet verbieden, net zoals de AVG dat doet. Gegevens uit vertrouwelijke elektronische communicatie, zoals WhatsApp-berichten, sms’jes en e-mails, mogen zonder toestemming alleen worden gebruikt voor noodzakelijke doelen, zoals ervoor zorgen dat een bericht bij de ontvanger terechtkomt.

Verder stellen de toezichthouders dat het toezicht op het gebruik van persoonsgegevens binnen de ePrivacy Verordening volledig bij dezelfde toezichthouders moet komen te liggen die toezicht op de AVG houden. In het huidige voorstel voor de ePrivacy Verordening is dat toezicht in sommige gevallen verspreid over verschillende toezichthouders, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten.

Encryptie

Daarnaast stelt de EDPB dat de beschikbaarheid van sterke en vertrouwde encryptie een noodzaak in de moderne digitale wereld is. De toezichthouders merken op dat sterke, moderne encryptie de standaard moet zijn voor het veilig, vrij en op betrouwbare uitwisselen van data tussen burgers, bedrijven en overheden, en essentieel is om aan de veiligheidsverplichtingen van de AVG te voldoen.

"End-to-end encryptie, van afzender naar ontvanger, is ook de enige manier om de veiligheid van data die wordt verstuurd te garanderen. Elke mogelijke poging om encryptie te verzwakken, zelfs voor het doel van nationale veiligheid, zou die bescherming, vanwege mogelijk onwettig gebruik, uithollen. Encryptie moet gestandaardiseerd, sterk en effectief zijn", aldus de EDPB.

De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en ministers uit de EU-lidstaten over de ePrivacy Verordening zullen naar verwachting dit jaar beginnen. Eind 2021 of begin 2022 is de tekst van de wet waarschijnlijk definitief.