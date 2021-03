Shell getroffen door datadiefstal na inbraak op Accellion FTA-server

Shell is slachtoffer van datadiefstal geworden nadat aanvallers toegang wisten te krijgen tot de Accellion FTA-server van het bedrijf. Bij de inbraak hebben de aanvallers allerlei bestanden bemachtigd, waarvan sommige persoonlijke data bevatten en andere gegevens afkomstig van Shell-bedrijven en sommige van hun partners. Dat laat Shell in een verklaring weten.

FTA is een twintig jaar oude oplossing die organisaties gebruiken voor het uitwisselen van grote bestanden. Afgelopen december maakten aanvallers gebruik van verschillende zerodaylekken om toegang tot FTA-servers van organisaties te krijgen. Nadat er toegang was verkregen installeerden de aanvallers een webshell om hun toegang te behouden en gegevens te stelen. Op 21 december rolde Accellion een hotfix voor de kwetsbaarheden uit.

De afgelopen weken maakten verschillende organisaties bekend dat ze slachtoffer van een inbraak op hun FTA-server waren geworden. Ook Shell gebruikte FTA voor het uitwisselen van grote bestanden. Volgens het bedrijf hebben de aanvallers geen toegang gekregen tot de kernsystemen van Shell, aangezien de FTA-server geïsoleerd is van de rest van de digitale infrastructuur van het bedrijf. Naar aanleiding van de inbraak heeft Shell alle gedupeerde personen en stakeholders gewaarschuwd. Tevens is er melding gemaakt bij alle relevante toezichthouders en autoriteiten.

Verdere details zijn niet over het incident gegeven. Zo is er niets gezegd over de aanvallers. Vorige maand meldde securitybedrijf FireEye dat de zerodaylekken in de FTA-software door de Clop-ransomwaregroep werden gebruikt voor het stelen van gegevens, om daarmee organisaties af te persen. Bij verschillende van deze aanvallen werd er geen ransomware uitgerold, maar alleen data gestolen.

Eerder lieten de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), securitybedrijf Qualys, de centrale bank van Nieuw-Zeeland, de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), de Amerikaanse staat Washington, de Amerikaanse supermarktketen Kroger en advocatenkantoor Jones Day weten dat er op hun FTA-server was ingebroken.