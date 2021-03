Google waarschuwt voor actief aangevallen kwetsbaarheid in Android

Google heeft Androidgebruikers gewaarschuwd voor een kwetsbaarheid in het besturingssysteem die actief wordt aangevallen. Het beveiligingslek wordt aangeduid als CVE-2020-11261, en is aanwezig in onderdelen van chipfabrikant Qualcomm. Het gaat dan specifiek om het onderdeel dat de graphics verzorgt. Door het niet goed valideren van invoer kan een malafide app 'memory corruption' veroorzaken.

De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst met een 8,4 beoordeeld. Om misbruik van het beveiligingslek te maken moet een aanvaller al toegang tot het systeem hebben, bijvoorbeeld door een malafide app die de gebruiker heeft geïnstalleerd, fysieke toegang of in combinatie met een tweede kwetsbaarheid. Volgens Qualcomm zijn honderden chipsets kwetsbaar.

Google kwam afgelopen januari met een beveiligingsupdate. Een aanzienlijk aantal Androidtelefoons wordt echter niet meer ondersteund of ontvangt beveiligingsupdates op een later moment. Verdere details over de aanval, zoals de aanvalsvector, zijn niet door Google gegeven, behalve dat het om "beperkte, gerichte" aanvallen gaat. Afgelopen november kwam Google nog met een update voor een zerodaylek in de Androidversie van Chrome dat actief werd aangevallen.