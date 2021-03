Firefox 87 introduceert SmartBlock-feature voor private browsing

Mozilla heeft vandaag Firefox 87 gelanceerd die een nieuwe privacyfeature introduceert genaamd SmartBlock. De feature zorgt ervoor dat trackers worden geblokkeerd en websites blijven werken. De private browsingmode van Firefox blokkeert al lange tijd scripts, afbeeldingen en andere content die afkomstig is van bekende trackingbedrijven. Dit moet voorkomen dat deze trackingbedrijven Firefoxgebruikers kunnen volgen.

De manier waarop third-party content werd geblokkeerd kon er echter voor zorgen dat afbeeldingen niet werden geladen, bepaalde features niet werkten of de website het helemaal niet deed. Om ervoor te zorgen dat websites ondanks de geblokkeerde content blijven werken ontwikkelde Mozilla SmartBlock. Deze feature vervangt geblokkeerde third-party trackingscripts door een lokale "stand-in". Dit lokale, vervangende script werkt net genoeg als het origineel om ervoor te zorgen dat de website blijft werken, maar de gebruiker niet wordt gevolgd.

Mozilla benadrukt dat deze vervangende scripts met Firefox worden gebundeld en geen echte third-party content van trackers bevatten. De vervangende scripts bevatten zelf ook geen code om gebruikers te volgen. "We denken dat de SmartBlock-aanpak het beste van beide werelden biedt: sterke bescherming van je privacy en een goede browse-ervaring", aldus Mozilla.

Verder zijn erin Firefox 87 acht kwetsbaarheden verholpen met een maximale impact die als "high" is beoordeeld. In dit geval kan een malafide website gevoelige data van andere geopende websites stelen of data in deze websites injecteren. Updaten naar Firefox 87 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.