Google Chrome gaat standaard https in adresbalk gebruiken

De volgende versie van Google Chrome zal standaard https in de adresbalk gebruiken, zo heeft Google aangekondigd. Wanneer gebruikers nu nog een url in de adresbalk invoeren, zonder http of https op te geven, zal de browser standaard eerst via http verbinding maken. Volgens Google was dit in het verleden praktisch, aangezien veel websites toen nog geen https ondersteunden.

Inmiddels maakt het grootste deel van de websites wel gebruik van https. Daarom zal de browser vanaf Chrome 90 standaard in de adresbalk https gebruiken, tenzij de gebruiker bewust http opgeeft. "Naast de overduidelijke security- en privacyverbeteringen, verbetert deze aanpassing ook de laadsnelheid van sites die https ondersteunen, aangezien Chrome direct met het https-endpoint verbinding maakt, zonder de noodzaak om van http naar https te worden doorgestuurd", zegt Shweta Panditrao van het Chrome Team.

De aanpassing wordt als eerste doorgevoerd in de Android- en desktopversie van Chrome 90. Daarna zal "snel" een update voor de iOS-versie verschijnen. "Chrome zet zich in om van https het standaard protocol voor het web te maken en deze aanpassing is weer een stap die ervoor zorgt dat Chrome standaard altijd beveiligde verbindingen gebruikt", aldus Panditrao. Chrome 90 zou op 13 april moeten verschijnen.