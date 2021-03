Sierra Wireless legt productie in fabrieken stil na ransomware-aanval

Telecomgigant Sierra Wireless heeft de productie in alle fabrieken vanwege een ransomware-aanval stilgelegd. Dat laat het bedrijf in een persbericht weten en heeft het aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC gemeld. De aanval op de interne systemen vond afgelopen zaterdag 20 maart plaats.

Volgens het bedrijf is de impact van de aanval tot de eigen systemen beperkt gebleven en zijn de producten en diensten van klanten niet getroffen. Wel zag Sierra Wireless zich genoodzaakt om de productie stil te leggen. Ook de website en andere interne operaties van het bedrijf zijn door de aanval verstoord. De telecomgigant zegt dat het de productie in de fabrieken "snel" weer zal hervatten. Verdere details zijn niet over de aanval gegeven.

In de tussentijd vraagt Sierra Wireless klanten en partners om geduld terwijl het een oplossing voor de situatie zoekt. Vanwege de aanval heeft het bedrijf de verwachtingen voor het eerste kwartaal, die het op 23 februari gaf, ingetrokken. Sierra Wireless is een Canadese multinational die allerlei telecomapparatuur en IoT-oplossingen levert. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van 448 miljoen dollar.