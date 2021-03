Coronatestbewijs bevat beperkte hoeveelheid persoonsgegevens

Het coronatestbewijs, dat mensen straks toegang tot evenementen en locaties moet geven, zal een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens bevatten. Het gaat om de eerste letter van de voor- en achternaam, geboortedag en geboortemaand. In het geval van bijzondere, weinig voorkomende, combinaties van initialen worden de geboortedag en geboortemaand weggelaten. Dit moet voorkomen dat aan de hand van deze gegevens alsnog de identiteit prijs wordt gegeven, zo laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De gegevens op het testbewijs zullen in combinatie met een controle van het legitimatiebewijs een "grote mate van zekerheid" geven dat het testbewijs hoort bij de persoon die getest is, aldus De Jonge. Het testbewijs zal als qr-code op papier en via de CoronaCheck-app beschikbaar worden. Is het testbewijs niet meer geldig, dan zal het automatisch uit de app worden verwijderd. Bij de controle van testbewijzen, wat gebeurt via de CoronaCheck Scanner-app, wordt alleen het testbewijs getoond en niet opgeslagen.

De minister meldt verder dat een testbewijs geen letterlijk afschrift is van een testresultaat, waar veel persoonlijke gegevens op staan, maar een "cryptografische representatie" daarvan. Verdere details worden echter niet gegeven. Afsluitend stelt De Jonge dat de CoronaCheck-app open source is en de broncode zal worden aangeboden aan andere staten. "Door deze openheid kan iedereen die dat wil de ontwikkelingen volgen, meedoen en toetsen", aldus de minister.