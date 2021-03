Is een data protection impact assessment (DPIA) ook verplicht voor interne systemen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Volgens de AVG zijn er een aantal criteria wanneer je een DPIA moet uitvoeren. Maar vallen interne systemen, zoals o.a. een DMS, e-mail, back-ups ed. ook onder deze 'plicht' ? Ik vraag dit omdat onze functionaris gegevensbescherming (FG) ook die systemen als "hoog risico" aanmerkt, wat enorme vertraging geeft.

Antwoord: Een DPIA of data protection impact assessment is een verplicht nummer voor verwerkingen van persoonsgegevens met waarschijnlijk een hoog risico voor de betrokken personen (artikel 35 AVG). Meestal gaat het dan om nieuwe technologieën, maar dat hoeft niet.

Om te bepalen of het risico hoog is, moet je volgens de AVG kijken naar "de aard, de omvang, de context en de doeleinden" van de verwerking. Er is geen expliciete uitzondering voor intern versus extern, wat dat ook zou mogen betekenen in de context van verwerken van persoonsgegevens.

De AP heeft een lijst gepubliceerd (pdf) van verwerkingen die in ieder geval eerst aan een DPIA onderworpen moeten worden. Hieronder valt onder meer heimelijk onderzoek van personeel door werkgevers, grootschalige fraudebestrijding (concreet: AI-analyse van je klantenbestand), grootschalig monitoren van personeel of klanten, stelselmatig monitoren van dataverkeer anders dan voor security, uitgebreid profileren en ga zo maar door.

Ik zie wel hoe een "intern" gebruik van persoonsgegevens onder deze kopjes kan vallen. De kern is voor mij wel dat het vrijwel altijd gaat om "grootschalig" gebruik. Dus één werknemer tijdelijk volgen vanwege een vermoeden van lekken van bedrijfsgeheimen zou geen DPIA vereisen.

Het uitrollen van een nieuw e-mailsysteem zou voor mij ook geen DPIA nodig hebben, maar wél als je er productiviteitsdingen in gaat toevoegen en daarmee werknemers monitort op hun effectiviteit. Een nieuwe procedure voor backups van bedrijfsdata lijkt me op zich ook niet hoog risico, met back-ups ging je sowieso al om alsof het goud was.

