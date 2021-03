NoScript-ontwikkelaar wil Script Surrogates-extensie voor Chrome en Firefox

Giorgio Maone, ontwikkelaar van de populaire NoScript-extensie voor Firefox en Google Chrome, wil een nieuwe extensie ontwikkelen die trackingscripts vervangt door een surrogaatscript. Een functionaliteit die lange tijd onderdeel van NoScript uitmaakte, maar door ontwikkelingen aan de kant van Firefox het veld moest ruimen. NoScript is een extensie die allerlei scripts op websites blokkeert. Dit kan er echter voor zorgen dat bepaalde delen van de website niet of niet goed meer werken.

Al in 2009 bedacht Maone een oplossing genaamd "Surrogate Scripts". Wanneer NoScript een extern script blokkeert kijkt de extensie of de url met een bepaald patroon overeenkomt. Is dit het geval, dan laadt NoScript een surrogaatscript dat in plaats van het externe script op de website wordt uitgevoerd. In 2017 lanceerde Mozilla een compleet vernieuwde versie van Firefox genaamd Qunatum, wat gevolgen had voor extensies.

In het geval van NoScript zorgde dit ervoor dat Surrogate Scripts niet kon worden overgezet naar de NoScript-extensie voor de nieuwe Firefox-versie. Gisteren kwam Mozilla met Firefox 87 die over een soortgelijke functionaliteit beschikt genaamd SmartBlock. Deze feature vervangt geblokkeerde third-party trackingscripts door een lokale "stand-in". Dit lokale, vervangende script werkt net genoeg als het origineel om ervoor te zorgen dat de website blijft werken, maar de gebruiker niet wordt gevolgd.

Volgens Maone hebben veel gebruikers van NoScript en andere contentblockers herhaaldelijk gevraagd om Script Surrogates weer toe te voegen en mist hij de feature zelf ook. Daarnaast biedt de SmartBlock-feature van Firefox minder mogelijkheden dan Script Surrogates deed. Aanleiding voor Maone om Script Surrogates als losse extensie voor Firefox en Chromium-gebaseerde browsers te gaan ontwikkelen. De extensie zou dan als aanvulling kunnen worden gebruikt voor NoScript en andere contentblockers.