Helmonds werkbedrijf Senzer bijna hersteld van netwerkinbraak

Het Helmondse werkbedrijf Senzer, dat onder andere verantwoordelijk is voor het betalen van uitkeringen in Helmond en De Peel, is bijna hersteld van de netwerkinbraak waar het op 9 maart mee te maken kreeg. Beveiligingsexperts hebben het netwerk schoon en veilig verklaard en de computers en laptops van de ruim vierhonderd medewerkers zijn opnieuw geïnstalleerd. Hoe de inbraak kon plaatsvinden wordt nog altijd onderzocht.

Vanwege de aanval konden Senzer-medewerkers hun werk niet meer op een normale manier uitvoeren omdat bepaalde systemen niet toegankelijk waren. Als werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel voert Senzer de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. Daarmee wordt een regio met 250.000 inwoners bediend. Via Senzer werken ruim tweeduizend mensen bij honderden bedrijven. Ook verzorgt de organisatie inkomensondersteuning voor duizenden bijstandscliënten.

De betaling aan uitkeringsgerechtigden, die normaal gesproken rond de tiende van de maand hun uitkering gestort krijgen, had de hoogste prioriteit voor Senzer. Dit lukte uiteindelijk via een "zeer arbeidsintensieve omweg", zo laat de organisatie op de eigen website weten. Senzer heeft met de mensen van wie het uitkeringsbedrag net niet klopte contact opgenomen en de onjuistheid hersteld.

Volgens het werkbedrijf moet er nog het nodige gebeuren en is alles nog niet bij het oude, maar is het steeds meer 'business as usual'. Een onderzoek naar de oorzaak van de netwerkinbraak is nog gaande. Zodra dit is afgerond zal Senzer hier meer informatie over geven.

Senzer is op tijd hersteld van de aanval. Sinds deze week is het werkbedrijf namelijk belast met het beoordelen en uitbetalen van de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Ondernemers in de regio die moeite hebben om hun woonkosten te betalen komen in aanmerking voor een eenmalige gift van minimaal 750 en maximaal 1250 euro als bijdrage aan de woonlasten.