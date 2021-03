Verzekeraar CNA zonder e-mail en website na aanval op netwerk

Verzekeringsmaatschappij CNA is afgelopen zondag slachtoffer geworden van een aanval op het netwerk, waardoor het bedrijf nog altijd zonder website en e-mail zit. Volgens CNA, dat vorig jaar een omzet van 2,9 miljard dollar had, gaat het om een "geraffineerde aanval" die voor systeemstoringen zorgt en gevolgen heeft voor verschillende systemen van CNA, waaronder e-mail. Details waaruit zou blijken dat het om een geraffineerde aanval gaat zijn niet gegeven.

Uit voorzorg heeft de verzekeraar de systemen van het eigen netwerk losgekoppeld. Personeel is daarnaast gewaarschuwd en heeft waar mogelijk alternatieven aangeboden gekregen zodat ze kunnen blijven werken en klanten kunnen bedienen. Zo is er een apart e-mailadres in het leven geroepen voor klanten die schade willen melden. CNA is op het moment niet bereikbaar via de gebruikelijke zakelijke e-mail.

Tevens is nog onduidelijk of er ook gegevens van polishouders zijn gestolen. Mocht dat het geval zijn, dan zal CNA hen waarschuwen. Dat meldt het bedrijf in een verklaring op de Canadese website. De hoofdwebsite, cna.com, is op het moment van schrijven nog altijd offline.