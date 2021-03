Thunderbird start samenwerking met versleutelde e-maildienst Mailfence

E-mailclient Thunderbird is een samenwerking aangegaan met versleutelde e-maildienst Mailfence uit België. Gebruikers die binnen het e-mailprogramma een nieuw account aanmaken kunnen nu ook kiezen voor de optie om een e-mailadres bij Mailfence te nemen. Mailfence biedt end-to-end versleuteling en valt onder de Belgische privacywetgeving.

Thunderbird wil gebruikers naar eigen zeggen een alternatief geven om met elkaar te communiceren, zonder dat dit ten koste van hun privacy gaat. "We weten al meer dan een jaar dat we met Mailfence willen samenwerken en dit is pas het begin van onze samenwerking", zegt Ryan Sipes van het Thunderbird Project. Later dit jaar zal er meer informatie over de samenwerking met Mailfence worden gedeeld en de plannen die Thunderbird heeft om open standaarden en privacy te promoten.

"Privacy is een fundamenteel mensenrecht. Met deze samenwerking zorgen we voor een privacy respecterend alternatief voor de oplossingen van Big Tech die gebaseerd zijn op het verzilveren van persoonlijke data", zegt Patrick De Schutter, medeoprichter van Mailfence. De e-maildienst biedt zowel gratis als betaalde e-mailaccounts.