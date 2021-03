Storing op chip Nederlandse identiteitskaart na activeren inlogfunctie

Alle Nederlandse identiteitskaarten die sinds 4 januari van dit jaar zijn uitgegeven beschikken over een chip met inlogfunctie die via DigiD kan worden geactiveerd, maar het aanzetten hiervan zorgt voor een storing in de chip. De overheid heeft nu het activeren van de inlogfunctie tijdelijk uitgeschakeld. Gedupeerde Nederlanders kunnen kosteloos hun identiteitskaart omruilen.

De chip op de identiteitskaart laat burgers zich op een hoger niveau bij de overheid authenticeren. DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle. Als derde is er het substantiële niveau. Dit is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Dan is er ook het niveau DigiD Hoog.

DigiD Substantieel en DigiD Hoog vereisen het eenmalig en respectievelijk telkens uitlezen van de chip van de identiteitskaart. Dit kan met de NFC-functie in tablets en smartphones of NFC-lezers verbonden aan computers. Om de inlogfunctie te kunnen gebruiken moet die eerst via DigiD worden geactiveerd. Bij dit proces ontstaat er een storing in de chip, zo meldt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Door de storing kan het voorkomen dat de identiteitskaart met een documentscanner niet goed wordt uitgelezen, bijvoorbeeld bij een bank, ziekenhuis of grenscontrole.

Het probleem doet zich voor bij Nederlandse identiteitskaarten MODEL 012 met een afgiftedatum tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021. Alle burgers met een dergelijke identiteitskaart ontvangen een brief over de storing en wat ze kunnen doen. Zo is het mogelijk om de identiteitskaart kosteloos te vervangen. Dit kan tot uiterlijk 1 september 2022.