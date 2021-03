Privacy First: wetsvoorstel corona-testbewijzen zet privacy onder druk

Het wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat corona-testbewijzen kunnen worden verplicht om toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants, overige horeca, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs te krijgen zet ieders recht op privacy onder druk, zo stelt stichting Privacy First.

Het testbewijs zal volgens de ministers achter het wetsvoorstel worden ingezet om maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te versoepelen. Wanneer het voorstel wordt aangenomen zijn beheerders van de betreffende locaties straks verplicht om te controleren of bezoekers een geldig testbewijs hebben. Deze controle moet via de CoronaCheck Scanner-app plaatsvinden. Bezoekers moeten naast hun legitimatiebewijs ook het testbewijs tonen, dat zowel via papier als de CoronaCheck-app kan.

Volgens Privacy First vormt het wetsvoorstel een zware inbreuk op talloze grondrechten en mensenrechten, waaronder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de lichamelijke integriteit en de vrijheid van beweging in combinatie met andere relevante mensenrechten zoals het recht op deelname aan het culturele leven, het recht op onderwijs en diverse kinderrechten zoals het recht op recreatie.

"Iedere inperking van deze rechten dient strikt noodzakelijk, proportioneel en effectief te zijn. Bij het huidige concept-wetsvoorstel is dit echter niet aangetoond en wordt de vereiste noodzakelijkheid in het algemeen belang simpelweg verondersteld. Privacyvriendelijker alternatieven om de maatschappij weer te kunnen openen en normaliseren lijken niet te zijn overwogen", aldus de stichting, die toevoegt dat het wetsvoorstel de mensenrechtelijke toets niet kan doorstaan en daarom moet worden ingetrokken.

Verder stelt Privacy First dat het verplichten van een "gezondheidsbewijs" om aan een groot deel van het maatschappelijk leven deel te nemen in strijd is met het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Ook heeft de stichting nog vragen over welke gegevens worden opgeslagen, waar, door wie en wat er zal kunnen worden uitgewisseld. "Waarom kunnen testuitslagen onnodig lang (5 of zelfs 20 jaar) worden bewaard?", is nog één van de onbeantwoorde vragen. Privacy First roept het kabinet op om het wetsvoorstel niet in te dienen. Mocht dit toch gebeuren overweegt de stichting om naar de rechter te stappen.