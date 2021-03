Firefox krijgt support voor importeren van wachtwoorden in CSV-formaat

In een volgende versie van Firefox wordt het mogelijk voor gebruikers om wachtwoorden en gebruikersnamen via een CSV-bestand te importeren. Dit moet het eenvoudiger voor gebruikers maken om inloggegevens van andere browsers, wachtwoordmanagers en geback-upte profielen naar de ingebouwde wachtwoordmanager van Firefox over te zetten. Firefox biedt gebruikers al de mogelijkheid om opslagen inloggegevens naar een CSV-bestand te exporteren.

De importfeature is nu toegevoegd aan Firefox Nightly, een vroege testversie van de browser. Firefox beschikt over een ingebouwde wachtwoordmanager, die inloggegevens lokaal in de browser opslaat, en Lockwise. Via Firefox Lockwise kunnen gebruikers hun wachtwoorden in de cloud opslaan en die vanaf andere apparaten benaderen. Gebruikers moeten in dit geval zowel de mobiele app als de desktopextensie hebben geïnstalleerd. Daarnaast is het gebruik van een Firefox Account verplicht.