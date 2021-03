Nederlandse zorginstellingen gewaarschuwd voor aanval door SilverFish-groep

Nederlandse zorginstellingen zijn gewaarschuwd voor aanvallen door een groep genaamd SilverFish, die vermoedelijk al bij tien zorgorganisaties heeft ingebroken, waaronder ook ziekenhuizen. Dat meldt Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg.

SilverFish wordt in verband gebracht met de SolarWinds-aanval. Securitybedrijf Prodaft publiceerde onlangs een rapport over de groep (pdf). Onderzoekers van het bedrijf wisten toegang tot een command & control-server van de SilverFish-groep te krijgen. Zo konden ze achterhalen dat de groep 4720 slachtoffers wereldwijd heeft gemaakt. Het grootste deel daarvan bevindt zich in de Verenigde Staten, maar in Nederland werden 262 slachtoffers geteld.

Hoe de aanvallers toegang tot de netwerken van hun slachtoffers weten te krijgen is onbekend, maar volgens Prodaft is er mogelijk een relatie met de SolarWinds-aanval. Veel van de getroffen organisaties blijken namelijk ook getroffen te zijn door de SolarWinds-aanval. Bij tien Nederlandse zorginstellingen is er vanuit de zorgorganisatie contact geweest met de command & control-server van SilverFish, zo laat een woordvoerder van Z-CERT tegenover Security.NL weten. Het gaat hierbij ook om meerdere ziekenhuizen.

"Dat laat zien dat SilverFish ook actief is in Nederland en dat de zorgsector kwetsbaar is. De activiteiten van SilverFish zijn moeilijk te detecteren. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de hackersgroep te werk gaat. Data en onderzoeken van andere securityorganisaties helpen ons om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de gevaren en gevolgen van SilverFish voor de zorgsector", zegt Stijn Derksen van Z-CERT.

Bij de getroffen organisaties wordt nog onderzocht of er systemen besmet zijn geraakt en welke gevolgen dit heeft of heeft gehad. Of er ook een verband is met de SolarWinds-aanval kon de woordvoerder van Z-CERT nog niet zeggen.