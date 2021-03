PayPal laat gebruikers bij webwinkels afrekenen in cryptovaluta

PayPal heeft vandaag een nieuwe feature gelanceerd waarmee klanten bij webwinkels in cryptovaluta kunnen afrekenen. Checkout with Crypto, zoals de feature heet, zorgt ervoor dat de cryptovaluta van de klant zonder aanvullende transactiekosten wordt omgezet naar fiatgeld.

De betaaloptie zal automatisch in de PayPal-wallet verschijnen bij klanten die over voldoende cryptovaluta beschikken om het product in kwestie mee af te reken. Op dit moment ondersteunt PayPal de cryptovaluta Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Bitcoin Cash. Gebruikers moeten deze cryptovaluta eerst in hun PayPal-wallet hebben voordat ze ermee bij webwinkels kunnen betalen.

Klanten ontvangen zowel een afschrift van de verkochte cryptovaluta als het aangeschafte product. Volgens PayPal zorgt Checkout with Crypto ervoor dat de bruikbaarheid van cryptovaluta aanzienlijk wordt vergroot. De feature is vooralsnog alleen beschikbaar voor PayPal-gebruikers in de Verenigde Staten. Onlangs maakte ook autofabrikant Tesla bekend dat het bitcoin voortaan als betaalmiddel accepteert.