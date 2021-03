Brussel wil coronapaspoort ook voor soortgelijke infectieziektes kunnen inzetten

De Europese Commissie wil dat het coronapaspoort breder kan worden ingezet dan alleen voor corona, iets waar het Nederlandse kabinet twijfels over heeft. Onlangs presenteerde de Europese Commissie een verordening voor de afgifte, verificatie en acceptatie van vaccinatie-, test- en herstelcertificaten om zo het vrije verkeer tijdens de coronapandemie te vereenvoudigen. Brussel noemt dit het "digitaal groen certificaat" (pdf).

Via een app of papier met qr-code kunnen burgers straks aantonen dat ze zijn gevaccineerd, getest of zijn hersteld van een coronabesmetting. Brussel wil dat de verordening wordt opgeschort zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeeft dat de coronapandemie voorbij is. Tegelijkertijd vindt de Europese Commissie dat de toepassing ervan moet worden hervat indien de WHO een nieuwe internationale gezondheidscrisis afkondigt als gevolg van een corona-uitbraak, een variant daarvan, of soortgelijke besmettelijke ziekten met "epidemisch potentieel".

Het Nederlandse kabinet ziet dit niet zitten en vindt dat de Europese Raad en het Europees Parlement moeten bepalen of de verordening wordt stopgezet of weer wordt geactiveerd, zo blijkt uit een reactie op de voorgestelde verordening. Tevens wil het kabinet dat de verordening tijdelijk van karakter is en in principe alleen voor de bestrijding van corona of een variant daarvan wordt ingezet.

Verder noemt het kabinet het onwenselijk dat in het voorstel de bevoegdheid tot verlenging van de verordening uitsluitend gekoppeld wordt aan de uitspraken van de directeur-generaal van de WHO. Het kabinet ziet liever dat de Europese Raad en het Europees Parlement een eigen afweging maken.