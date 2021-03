Mozilla voorziet eigen vpn-dienst van nieuwe beveiligingsfeatures

Mozilla heeft de eigen vpn-dienst van verschillende nieuwe beveiligingsfeatures voorzien, die onder andere gebruikers van openbare wifi-netwerken moeten beschermen. Vorig jaar juli werd Mozilla VPN als eerste in Canada, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uitgerold.

De vpn-dienst maakt gebruik van het WireGuard-protocol dat volgens de ontwikkelaar een snellere, eenvoudigere en modernere vpn-oplossing is dan IPSec. Mozillas vpn is zelf door Mozilla ontwikkeld en maakt gebruik van servers van vpn-provider Mullvad. De dienst is nu van twee nieuwe beveiligingsfeatures voorzien, gericht op gebruikers van zowel openbare als eigen netwerken.

Voor gebruikers die de vpn-dienst zelf inschakelen zal er voortaan een waarschuwing verschijnen als ze verbinding met een openbaar wifi-netwerk maken of een wifi-netwerk dat een zwakke encryptie gebruikt. Via de waarschuwing kan vervolgens de vpn-dienst worden ingeschakeld. De tweede feature, Local Area Network Access, zorgt ervoor dat apparaten op het lokale netwerk met elkaar kunnen blijven communiceren zonder dat de vpn moet worden uitgeschakeld.

Mozilla VPN, dat vijf dollar per maand kost, is beschikbaar voor Android versie 6 en nieuwer, iOS 13.0 en nieuwer, macOS 10.15 en nieuwer, Ubuntu en Windows 10 64-bit. Tevens is het gebruik van een Firefox-account verplicht. De komende maanden zal de dienst in meer landen beschikbaar komen, waaronder in Duitsland en Frankrijk.