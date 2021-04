VS klaagt verdachte aan voor saboteren van drinkwatervoorziening

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 22-jarige man aangeklaagd voor het saboteren van de publieke drinkwatervoorziening in Ellsworth County. Volgens de aanklacht wist de verdachte in te breken op een beveiligd systeem van de lokale drinkwatervoorziening.

Nadat hij toegang tot het systeem had gekregen voerde de man verschillende activiteiten uit waardoor de processen werden uitgeschakeld die voor de zuivering en desinfectie van het water verantwoordelijk zijn. De autoriteiten stellen dat hij deze activiteiten opzettelijk uitvoerde om de drinkwatervoorziening schade toe te brengen."Door het saboteren van de publieke drinkwatervoorziening heeft de verdachte de veiligheid en gezondheid van een volledige gemeenschap in gevaar gebracht", aldus Lance Ehrig van het Environmental Protection Agency.

Voor het saboteren van de drinkwatervoorziening kan de man een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar krijgen en een boete van 250.000 dollar. Voor het "beschadigen" van een beveiligd systeem staat een maximale celstraf van 5 jaar en ook een boete van 250.000 dollar. Details over hoe de verdachte op het systeem kon inbreken zijn nog niet openbaar gemaakt.

In februari werd een aanval op een waterzuiveringsinstallatie in Florida, waar een aanvaller via TeamViewer op een beheersysteem inlogde en vervolgens de waarden van het zuiveringsmiddel natronloog naar een potentieel gevaarlijk niveau verhoogde, nog wereldnieuws. In deze zaak is nog geen verdachte aangehouden.