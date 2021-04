Mozilla geeft ontwikkeling privacybrowser Firefox Focus nieuwe boost

Mozilla heeft de ontwikkeling van de op privacy gerichte browser Firefox Focus een nieuwe boost gegeven. Firefox Focus blokkeert automatisch een groot aantal trackers en laat gebruikers eenvoudig hun geschiedenis, wachtwoorden en cookies verwijderen. De eerste versie van de browser verscheen in 2016, maar de afgelopen jaren stond de ontwikkeling van Firefox Focus nagenoeg stil. De laatste grote feature-update, Firefox Focus 8.0, dateert van december 2018.

Sindsdien zijn er sporadisch updates voor de browser verschenen. De ontwikkeling werd mede teruggeschaald vanwege de ontwikkeling van de nieuwe Firefox voor Android. De afgelopen weken heeft de ontwikkeling van de browser een nieuwe boost gekregen en zijn er allerlei aanpassingen aan de code doorgevoerd. Die bevatten geen nieuwe functionaliteit, maar moeten ervoor zorgen dat Firefox Focus klaar is voor de toekomst, zegt Mozilla-volger en webontwikkelaar Sören Hentzschel.

Het is nog onduidelijk wanneer de eerste versie van Firefox Focus met nieuwe features zal verschijnen. Mozilla heeft nog geen roadmap met concrete plannen voor de browser gepubliceerd. Aan de hand van de Issue Tracker op GitHub blijkt echter dat het onder andere gaat om het toevoegen van privacyfeatures die al in de standaardversie van Firefox aanwezig zijn.

Firefox Focus werd gisteren nog in een artikel van The New York Times genoemd. Tijdens een test met verschillende browsers blijkt Firefox Focus de meeste trackers te blokkeren. De browser kan er echter voor zorgen dat bepaalde websites, of onderdelen van sites, niet goed of helemaal niet meer werken. Gebruikers kunnen er echter voor kiezen om trackers en cookies toe te staan.