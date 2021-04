Man die inbrak op 14.000 webwinkelaccounts veroordeeld tot 27 maanden cel

Een 27-jarige man uit Arnhem die op zo'n 14.000 webwinkelaccounts wist in te breken is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden en het betalen van een boete van 10.000 euro. De man beschikte over inloggegevens van ruim 3,7 miljoen accounts. De man maakte gebruik van verschillende programma's om te kijken of hij met deze gestolen inloggegevens bij webwinkels kon inloggen.

Bij zo'n 14.000 accounts lukte het de man om met de inloggegevens op de webwinkelaccounts in te loggen. Nadat hij was ingelogd bestelde hij in naam van slachtoffers allerlei luxe goederen. Volgens de rechter heeft de man hiermee inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat mensen in het winkelen via internet hebben.

Gezien de ernst van de zaak en de ingrijpende gevolgen daarvan vond de rechter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur de enige passende straf. Daarnaast werd er een forse geldboete opgelegd omdat de Arnhemmer door het inbreken op de accounts er financieel op vooruit is gegaan. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van dertig maanden geëist.