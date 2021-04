Campagne waarschuwt senioren voor WhatsAppfraude en phishing

De overheid is vandaag een campagne gestart met de naam "Maak het ze niet te makkelijk" waarin senioren vier weken lang worden gewaarschuwd voor verschillende vormen van criminaliteit, waaronder WhatsAppfraude, phishing en spoofing en wat men kan doen op het gebied van online veiligheid.

Volgens de politie is er sinds de coronacrisis een verschuiving van traditionele criminaliteit naar het digitale domein. Zo is het aantal slachtoffers van WhatsAppfraude fors toegenomen. In de campagne krijgen senioren tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en dat wanneer ze wel worden opgelicht aangifte doen. Zo wordt aangeraden om het telefoonnummer niet openbaar op social media, website of online handelsplatformen te plaatsen en tweestapsverificatie voor WhatsApp in te stellen.

"Klik nooit op een link van een mail die je niet vertrouwt en download geen bijlage", zo luidt het advies om phishing te voorkomen. Wat betreft spoofing en telefonische phishing wordt senioren duidelijk gemaakt dat banken nooit via telefoon of sms om beveiligingscodes of overboekingen vragen, of toegang tot de computer willen. Naast de tips op de website zullen er deze maand ook verschillende webinars worden georganiseerd.