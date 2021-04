Google beperkt mogelijkheid Android-apps om andere apps op toestel te zien

Vanaf 5 mei zal het voor veel Android-apps op Android 11 en nieuwer niet meer mogelijk zijn om te zien welke andere apps erop het toestel zijn geïnstalleerd. Dat heeft Google aangekondigd. De permissie QUERY_ALL_PACKAGES, waarmee er een overzicht van alle geïnstalleerde apps kan worden opgevraagd, zal voor een beperkt aantal soorten apps beschikbaar blijven, zoals antivirussoftware, filemanagers en browsers.

"Google Play beschouwt het overzicht van geïnstalleerde apps dat op het toestel van een gebruiker kan worden opgevraagd als persoonlijke en gevoelige informatie, en gebruik van deze permissie is alleen toegestaan wanneer de kernfunctionaliteit of -doel, brede zichtbaarheid vereist in de apps die op het toestel van de gebruiker zijn geïnstalleerd", aldus Google.

Naast de bovengenoemde categorieën maakt Google een tijdelijke uitzondering voor financiële apps, zoals bank-apps en digitale wallets, die vanwege veiligheidsredenen inzicht moeten hebben in de aanwezige apps op het toestel. De nieuwe maatregel geldt voor alle Android-apps die vanaf 5 mei in de Google Play Store worden geplaatst en voor Android 11 of nieuwer zijn bedoeld. Apps die de permissie ten onrechte gebruiken kunnen door Google uit de Play Store worden verwijderd.