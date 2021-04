Activision waarschuwt gamers voor malware in Call of Duty-cheats

Game-uitgever Activision heeft gamers gewaarschuwd voor malware die in cheats voor de zeer populaire game Call of Duty verborgen zit. In een document wijst de uitgever naar verschillende fora waar criminelen malware aanbieden voor het infecteren van Call of Duty-spelers. Het gaat dan bijvoorbeeld om malware die wachtwoorden steelt of het systeem gebruikt voor het delven van cryptovaluta.

In het geval User Account Control (UAC) niet is uitgeschakeld krijgen gebruikers de vraag om het cheatprogramma met beheerdersrechten uit te voeren. In werkelijkheid krijgt de malware zo volledige controle over het systeem. "Hoewel deze methode relatief eenvoudig is, is het uiteindelijk een social engineering-techniek die de bereidheid van het doelwit gebruikt (spelers die willen cheaten) om vrijwillig hun beveiliging te verlagen en waarschuwingen te negeren dat ze potentieel kwaadaardige software draaien", stelt Activision.

In het rapport staat een Yara-rule voor het detecteren van de malware, alsmede bijbehorende bestandsnamen, hashes en url's (pdf). Sinds de lancering van het spel Call of Duty: Warzone heeft Activision meer dan 300.000 valsspelers in het spel een ban gegeven.