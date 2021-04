Amerikaanse staat staakt alle autokeuringen na malware-aanval

De Amerikaanse staat Massachusetts heeft alle veiligheidsinspecties van auto's en andere voertuigen gestaakt nadat het systeem van een leverancier door malware werd getroffen. Alle in Massachusetts geregistreerde voertuigen moeten eens per jaar een veiligheidsinspectie ondergaan.

Afgelopen dinsdag werd het systeem dat voor de inspecties wordt gebruikt getroffen door malware. De leverancier laat weten dat de gehele it-omgeving moet worden "gereset" en het volledige herstel enige tijd in beslag zal nemen. Sinds dinsdag zijn er geen inspecties meer in Massachusetts uitgevoerd en ook de komende dagen zal dat niet gebeuren.

In de staat worden zo'n 15.000 inspecties per dag uitgevoerd. Naar schatting rijden er tussen de 40.000 en 50.000 voertuigen in Massachusetts rond die een keuring moeten ondergaan. Politiediensten zijn gevraagd om er rekening mee te houden dat de inspecties de afgelopen dagen niet hebben kunnen plaatsvinden. Wanneer alle systemen zijn hersteld en de keuringen weer doorgang kunnen vinden is onbekend. Details over de malware en aanval zelf zijn niet bekendgemaakt.