ANBO: niet alle Nederlanders kunnen of willen internetbankieren

Niet alle Nederlanders kunnen of willen internetbankieren en banken moeten daar rekening mee houden, zo stelt ouderenbond ANBO. Banken gaan in het verder digitaliseren van hun diensten ervan uit dat hun klanten weten hoe een browser of app werkt. "Maar dat is niet het geval”, zegt ANBO-directeur Anneke Sipkens in het jaarverslag van ABN Amro.

"Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het idee dat we op een dag allemaal digitaal bankieren niet realistisch is", zo stelt ze. Volgens Sipkens kunnen mensen naarmate ze ouder worden minder goed informatie verwerken. "Zelfs mensen van boven de 65 die nu wel internetbankieren, stoppen hier waarschijnlijk op een gegeven moment mee als ze ouder worden."

De ANBO-directeur waarschuwt dat het probleem niet moet worden onderschat. "Op dit moment zijn er ongeveer 1,6 miljoen ouderen in Nederland die geen gebruik maken van internetbankieren. Anderen hebben misschien wel een account maar zijn afhankelijk van vrienden of familie die voor ze online bankieren. En naarmate de bevolking veroudert, neemt in onze samenleving ook het aantal ouderen toe."

Volgens Sipkens moeten banken met deze ontwikkeling rekening houden. Het gaat dan zowel om het ontwerp van websites, voorlichting en de beschikbaarheid van kantoren en contant geld. "Oudere mensen houden bijvoorbeeld van contant geld - dat geeft ze een gevoel van controle. Hetzelfde geldt voor de kantoren. We begrijpen wel waarom banken kantoren sluiten, maar voor oudere mensen is persoonlijk contact het allerbelangrijkst", aldus Sipkens.