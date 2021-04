Europese Unie start begin juni proef met digitaal coronapaspoort

De Europese Unie zal begin juni een proef met een digitaal coronapaspoort starten dat het voor houders eenvoudiger moet maken om binnen de EU te reizen. Eind juni moet het onderliggende Europese systeem gereed en operationeel zijn, zo maakte EU-commissaris Didier Reynders voor Justitie bekend in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement.

Het "Digital Green Certificate" zal als bewijs dienen dat iemand is gevaccineerd, negatief op corona is getest of hersteld is van het virus. Het bewijs zal zowel digitaal als in papieren formaat beschikbaar komen en een qr-code bevatten om de authenticiteit van het bewijs te garanderen. De Europese Commissie zal een gateway bouwen, net als met de corona-apps, waardoor nationale coronapaspoorten binnen de hele EU zijn te verifiëren. De persoonlijke data van de houder gaat niet via deze gateway, alleen de informatie voor de verificatie van de digitale handtekening. Er komt dan ook geen centrale certificaatdatabase, merkte Reynders op.

Volgens GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik is het coronapaspoort een goede stap voorwaarts zolang niemand wordt gediscrimineerd, het recht op privacy is gegarandeerd en het paspoort alleen wordt gebruikt zolang strikt noodzakelijk. In het voorstel van de Europese Commissie wordt gesteld dat het coronapaspoort niet meer nodig is zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeeft dat de coronapandemie voorbij is. Het voorstel voor het coronapaspoort moet nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd.