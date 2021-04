Het aantal geregistreerde DigiD-accounts steeg vorig jaar naar 18,3 miljoen, een toename van 22 procent ten opzichte van 2019. De groei wordt mede verklaard door ouders die vanwege een coronatest een DigiD-account voor hun kinderen aanvroegen, grenswerkers en heraanvragen, zo laat Logius aan Security.NL weten. Logius is de ict-dienstverlener van de overheid en de partij die voor DigiD verantwoordelijk is.

Vandaag presenteerde de organisatie het jaarverslag 2020. Daarin staat dat het aantal actieve DigiD-accounts vorig jaar op 18,3 miljoen uitkwam. Nederland telt bijna 17,5 miljoen inwoners. Het verschil wordt verklaard doordat inactieve DigiD-accounts na drie jaar worden verwijderd. Onder de 18,3 miljoen DigiD-accounts bevinden zich dan ook accounts van mensen die de afgelopen drie jaar zijn overleden. Ook wanneer mensen een nieuw DigiD-account aanvragen wordt het oude account pas na drie jaar verwijderd. In de toekomst is Logius van plan om in de cijfers het daadwerkelijke aantal actieve accounts te vermelden, aldus een woordvoerder.

Verder laten de cijfers zien dat er vorig jaar meer dan 402 miljoen keer via DigiD werd ingelogd. Een toename van 18 procent ten opzichte van 2019, wat mede komt doordat mensen vorig jaar meer zaken digitaal met de overheid regelden. Tevens nam het gebruik van de DigiD app verder toe. De app werd vorig jaar 3,8 miljoen keer gedownload en telt inmiddels 8,8 miljoen accounts. De app werd in totaal ruim 141 miljoen keer gebruikt om bij de overheid mee in te loggen.