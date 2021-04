Netbeheerder Liander waarschuwt klanten voor malafide websites

Netbeheerder Liander heeft een waarschuwing afgegeven voor malafide websites waarmee criminelen klanten proberen op te lichten. Klanten worden telefonisch benaderd door oplichters die zich voordoen als medewerkers van Liander. Vervolgens vertellen ze klanten dat die geld terugkrijgen omdat het energieverbruik lager is uitgevallen.

Klanten wordt gevraagd om naar een betaalomgeving in Mijn Liander te gaan en daar het rekeningnummer te verifiëren. De opgegeven website is echter een malafide site waarmee wordt geprobeerd om geld van klanten te stelen, aldus de waarschuwing. "Samen met onze afdeling Juridische Zaken doen we er alles aan om de valse websites zo snel mogelijk offline te halen", zo laat Liander verder weten.

De netbeheerder benadrukt dat medewerkers nooit om geld vragen of om bankgegevens te controleren. "Dus als iemand u belt die zich voordoet als medewerker van Liander en naar bijvoorbeeld uw bankgegevens vraagt? Dan heeft u te maken met een oplichter, die toegang probeert te krijgen tot uw bankgegevens."