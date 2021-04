Criminelen stelen via phishingmails 20.000 euro aan cryptovaluta

Bij de politie hebben in korte tijd vier mensen aangifte gedaan van diefstal nadat ze slachtoffer waren geworden van een phishingmail, waardoor uiteindelijk 20.000 euro aan cryptovaluta werd gestolen. In de phishingmails, die van cryptobeurzen Bitvavo en Litebit afkomstig leken, werden de slachtoffers gevraagd om hun accountgegevens te controleren, anders zou hun account worden uitgeschakeld. De link in de e-mail wees echter naar een phishingsite.

Met de inloggegevens die slachtoffers op de phishingsite invulden konden criminelen op hun wallets inloggen en de cryptovaluta overmaken. De politie waarschuwt eigenaren van cryptovaluta voor phishingaanvallen. Zo wordt er onder andere gewezen naar het datalek bij Ledger, een fabrikant van cryptowallets. Hierbij kregen criminelen ook 1 miljoen e-mailadressen in handen, die onder andere voor phishingaanvallen kunnen worden gebruikt.

Wie een e-mail van een cryptobeurs ontvangt krijgt van de politie het advies om eerst op de officiële website te controleren of het bericht echt is. "Als op de officiële website niets erover te vinden is, is de kans groot dat er iets niet klopt. Staat het wel op de website? Gebruik dan bij voorkeur de downloadlinks op de website en niet in de melding of e-mail." Verder wordt aangeraden om via Have I Been Pwned en de website van de politie te controleren of accountgegevens zijn buitgemaakt.