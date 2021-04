Privacyorganisaties vragen Europees Parlement om verbod op online tracking

Dertig privacyorganisaties en burgerrechtenbewegingen, waaronder Bits of Freedom, Amnesty International en de EFF, hebben het Europees Parlement in een brief gevraagd om online tracking door advertenties waar gebruikers geen toestemming voor hebben gegeven te verbieden. De organisaties maken zich zorgen nu een voorstel voor de ePrivacy Verordening, die dit had moeten regelen, is afgezwakt (pdf).

De ePrivacy Verordening is een aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gaat specifiek over de gegevensbescherming rond elektronische communicatie. Er wordt al jaren over de ePrivacy Verordening onderhandeld. Het Europees Parlement nam verschillende bepalingen aan om de privacy van internetgebruikers te beschermen.

Online tracking en monitoring zou alleen worden toegestaan met toestemming van de gebruiker of wanneer dit technisch noodzakelijk is voor de betreffende dienst. Tevens zou er een verbod op het gebruik van cookiewalls komen en zouden gebruikers via hun browser hun privacyvoorkeuren kenbaar kunnen maken, in plaats van dat ze dit per website moeten aangeven.

Deze bepalingen zijn echter door de Raad van de Europese Unie verwijderd of afgezwakt, zo stellen de privacyorganisaties. Ze roepen het Europees Parlement dan ook op om alle voorstellen die de ePrivacy Verordening verzwakken af te keuren, achter de eigen de bepalingen te gaan staan en ervoor te zorgen dat de verordening doet wat het beloofde te zullen doen.

"Dit is een fantastische kans om privacy by default in de online wereld te realiseren. Big Tech verdient zeer veel geld door het verzamelen van zoveel mogelijk data over mensen die online zijn. Mensen maken zich echter steeds meer zorgen over de persoonlijke data die wordt verzameld en wat hiermee wordt gedaan", zegt Eva Simon van de Civil Liberties Union for Europe.

Volgens Simon is er nu de kans om een beter internet te realiseren dat gebruikers dient door ingebouwde methodes voor het verzamelen van data en tracking te stoppen. "Het is belangrijk dat het Europees Parlement beseft dat het voor de mensen kan opkomen en niet de belangen van de grote techplatformen verdedigt", aldus Simon.

De privacytoezichthouders van de Europese Unie, verenigd in in de European Data Protection Board (EDPB), lieten vorige maand ook al weten dat ze niet tevreden zijn met het huidige voorstel voor de ePrivacy Verordening.