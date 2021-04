VVD wil dat overheid cyberverdedigingsprotocol voor gemeenten opstelt

De VVD wil dat de regering een 'cyberverdedigingsprotocol' voor gemeenten opstelt waarin staat wat er moet worden gedaan bij ransomware, ddos-aanvallen en andere ontwrichtende cyberaanvallen. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz-Zegerius diende tijdens een debat over cybercrime in de Tweede Kamer daarvoor een motie in.

Ze wees naar de recente ransomware-aanval op de gemeente Hof van Twente en stelt dat de gemeente niet over een duidelijk handelingsperspectief beschikte om hier adequaat op te reageren. De aanval zorgde ervoor dat systemen van de gemeente enige tijd offline waren en nog steeds is de dienstverlening niet volledig hersteld. Volgens Yesilgoz-Zegerius kunnen dergelijke aanvallen dan ook grote gevolgen voor burgers en gemeenten hebben.

"Verzoekt de regering om, in samenwerking met de VNG en de Informatie Beveiligingsdienst, een cyber-verdediging protocol op te stellen, zodat gemeenten een duidelijk handelingskader hebben in het geval van ransomware, DDoS-aanvallen en andere ontwrichtende cyberaanvallen", aldus de motie van het VVD-Kamerlid.

Op Twitter noemt ze de toename van cybercrime zoals vandaag gemeld door de politie zorgelijk. "We moeten ons veel beter beschermen tegen criminelen die online denken alles te kunnen maken." De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.